Don Matteo spoiler nuove puntate | un colpo di scena cambierà ogni cosa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 21 luglio 2024) La fiction in palinsesto in autunno, i fan di Donnon vedono l’ora di riabbracciare i loro beniamini. Spuntano le prime anticipazioni. La quattordicesima stagione di Donsarebbe dovuta andare in onda a marzo, poi il clamoroso dietrofront della Rai. Siamo ormai agli sgoccioli, comunque, perché l’amatissima fiction dovrebbe tornare – a meno di sorprese – in autunno su Rai Uno, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 17 ottobre. A oltre due anni dalla messa in onda dell’ultima puntata – trasmessa il 26 maggio del 2022 – i telespettatori sono pronti a immergersi nuovamente nelle vicende di uno degli sceneggiati che hanno fatto la storia della televisione. La 14esima stagione di Donverrà trasmessa in autunno – notizie.com (Foto IG @donrai)Per ingannare l’attesa, più di qualche fan sta sbirciando tra le anticipazioni trapelate sul web di recente.