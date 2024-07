Demichelis tecnico River Plate | Contenti per Carboni e gli altri 4

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024), allenatore del, si è espresso con entusiasmo per il mercato del suo club. Tra i nuovi arrivati anche Francodall’Inter.– Martindel, ha parlato insieme al suo presidente Brito presentando i nuovi acquisti dei Millonarios, tra cui Francodall’Inter: «Felice che sia arrivato il giorno in cui poter presentare queste grandi aggiunte. Come ha detto Jorge, il lavoro sta stato andando avanti da tempo per affrontare bene il mercato. Abbiamo incorporato Fede Gattoni, Adam Bareiro, Jeremías Ledesma, Francoe Felipe Peña Biafore. Questo è ciò che risveglia in noi ogni giorno l’entusiasmo e l’eccitazione per ciò che verrà».