Calcio femminile Parigi 2024 | bloccati in Spagna alcuni bagagli della Nazionale australiana

(Di domenica 21 luglio 2024) Disavventura per ladi, arrivata aper le Olimpiadisenza parte dei propri. Lo ha spiegato in conferenza stampa Anna Meares, capo delegazione, evidenziando comesiano rimastiin: “Le ragazze possono comunque allenarsi e prepararsi dato che hanno con sé le divise di allenamento e di gioco. Tuttavia mancanoeffetti come articoli medici e altre attrezzature. Siamo al lavoro con Football Australia per risolvere il problema“. L’Australia debutterà contro la Germania a Marsiglia giovedì 25 luglio ed i dirigenti sono già al lavoro per sostituire l’attrezzatura, comprando nei negozi locali oggetti come forbici, nastro adesivo e kit di primo soccorso.