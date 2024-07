Bagno a Malmocco nella notte del Redentore Linda Zennaro morta a 21 anni | tragedia a Venezia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024), una ragazza didi 21, non ce l'ha fatta. La ragazza èannegata, probabilmente a causa di un malore, dopo essersi tuffata nelle acque di Malamocco,parte meridionale dell'isola del Lido di. Era in compagnia del suo compagno, unno di qualche anno più grande, ed è stato lui a dare l'allarme chiamando il 112. L'incidente è avvenuto intorno all'una di, mentre erano in corso i festeggiamenti delladel. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno richiesto il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno recuperato poco dopo il corpo senza vita della giovane. Secondo una prima ricostruzione dell'Arma, la coppia si trovava, apparentemente da sola, in quel tratto del Lido quando la 21enne ha deciso di fare un