20 milioni e dice sì al Milan | Ibra non si ferma più

(Di domenica 21 luglio 2024)himovic non sipiù:sì ale va in rossonero per 20di euro. Che colpo per la società meneghina Il pareggio deludente a Vienna non è stato certo un bel biglietto da visita per il: decisamente in ombra nella prima ufficiale di Paulo Fonseca, con Florenzi in gol in una squadra che non è andata oltre l’1-1 contro il Rapid Vienna. Certo, è solo un’amichevole ed i carichi di lavoro hanno pesato sulle gambe dei calciatori ma l’allarme è scattato ugualmente. Mancano rinforzi ai rossoneri, con la dirigenza che deve quanto prima rimediare per completare la rosa a disposizione del tecnico lusitano. Alvaro Morata non può certo bastare: lo spagnolo è stato il primo – e l’unico fin qui – acquisto di una campagna acquisti che stenta a decollare. Tante le trattative ma fin qui nessuna conclusione con una poca concretezza che lascia i tifosi senza parole.