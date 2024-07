Ultime Notizie Roma del 20-07-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo a Bruxelles in apertura mi sono comportata come si dovrebbe comportare un leader europeo perché mi sono chiesta se la traiettoria fosse giusta lo ferma in un’intervista al Corriere della Sera la presidente del consiglio Giorgia Meloni parlando del voto sulla fonderlaien Se decidi di dire ci sono per fare quello che fanno gli altri non fai il lavoro che compete a un’idea e raggiunge all’Europa è mancata spesso la politica che visione hai deciso ho schierato l’Italia nel Consiglio Europeo attenendomi sulla mandato a fonderlaien suggerendo tutti di tenere in considerazione le indicazioni emersa dalle urne sottolinea meloni PD e Movimento 5 Stelle insultano i partiti di centro-destra per avere votato in modo difforme esattamente come hanno fatto loro vediamo negli ...