Trucco smascherato Vincevano gli appalti per medici e infermieri Non avevano i requisiti

(Di sabato 20 luglio 2024) L’hanno fatto 39 volte, dieci in Lombardia. Partecipavano alle gare d’asta che le varie Ast delle regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Marche, Lazio e Molise indicevano per cercare personale medico da inserire in supplenza a quello dell’organico assunto, per tappare i buchi e coprire le necessità. In questo modocreato un giro d’affari milionario interrotto ieri all’alba dall’indagine della Guardia di Finanza di Modena. Così tre persone sono finite agli arresti. Sono gli amministratori di tre cooperative, la principale con sede a Sassuolo, ai quali la GdF ha sequestrato ben per 4 milioni di euro. Dieci glivinti in Lombardia, emessi per la ricerca di personale supplente dalle Asl di Melegnano, Busto Arsizio, Lecco, Desenzano e Crema.anche di svariati milioni di euro, come quello bandito dall’Ast di Melegano per 17 milioni di euro.