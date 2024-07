Tennis Berrettini | Gstaad torneo speciale per me

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 lug. (askanews) – “Tutte le finali sono diverse, non giocavo da tanto sulla terra battuta ma qui mi piacciono le condizioni. Questo è unper me per diverse ragioni, penso sia uno dei posti più belli”. Così Matteotornato in finale, la sua terza finale stagionale, a, allo Swiss Open, dominando una partita contro il numero 12 in classifica Atp, il grego Stefanos Tsitsipas. Due set vinti 7-6, 7-5 e finale contro il francese Halys conquistata. “Il precedente con Halys di 9 anni fa? – continua – È passato tanto tanto tempo, mi ricordo eravamo in Toscana ma si giocava sul duro. L'articolo: “per me” proviene da Ildenaro.it.