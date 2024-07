Spontini Days al via Il festival prende vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Ecco gli ‘’: al via domani alle 21 al teatro di Maiolatiildedicato al musicista che divenne compositore di imperatori e re, a Parigi con Napoleone e a Berlino con Federico Guglielmo III di Prussia, in occasione dei suoi 250 anni dalla nascita. Il primo appuntamento è "Rethinking Fernand Cortez": celebri arie del maestoso capolavoro francese del 1809 dedicato alla conquista del Messico, dialogano con nuove composizioni di giovani compositori del conservatorio G. Rossini di Pesaro, in prima esecuzione assoluta. Si tratta di una nuova produzione e nuova commissione delPergolesi, in collaborazione con Accademia d’Arte Lirica di Osimo. Un modo per riascoltare e ripensare alcune delle più belle pagine del "Fernand Cortez"ano.