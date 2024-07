Sistema fragile | urgente trovare nuovi paracaduti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 – Spegni e riaccendi, la regola base dell’informatica fai da te, questa volta non ha funzionato. È bastato che abbia fatto cilecca il rilascio dell’aggiornamento a livello globale di un software antivirus, per causare un crash informatico che ha paralizzato l’esistenza collettiva in cinque continenti: aeroporti, treni, trasporti, ospedali, banche, Borse. Nessun pirata informatico, nessun hacker in azione: solo una procedura che non è andata come era previsto andasse e come capita tutti i giorni in migliaia di situazioni, con impatti certamente minori a patto di non esserne la vittima. Il crash di ieri, però, illumina, ancora una volta, esistenze, le nostre, dipendenti dal silicio, dai chip. Può sembrare un paradosso, ma la dice lunga il fatto che il guasto da affrontare sia legato al miglioramento di uninformatico contro virus e cyberattacchi.