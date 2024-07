San Giovanni | arrestate tre persone per spaccio di stupefacenti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) San: La Polizia di Stato trae in arresto tre napoletani per, all’interno di una shopper appartenente ai pusher sono state rinvenute altre dosi Nella serata di giovedì, gli agenti del Commissariato di San-Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato un viavai dientrare ed uscire da un appartamento di stabile di corso San. Pertanto, gli agenti hanno effettuato un controllo a due soggetti che stavano uscendo dallo stabile monitorato, trovandoli in possesso, rispettivamente, di un involucro di cocaina ed uno di hashish; per tal motivo, i due sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Preso atto di quanto accertato, i poliziotti si sono determinati ad effettuare un controllo presso l’abitazione interessata.