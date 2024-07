Ritorno a Villa Chiaviche Don Bosi è in parrocchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Lungo ritiro di riflessione finito, don Danieleè rientrato ieri nella suadidopo che a metà giugno, come aveva informato la curia "il sacerdote aveva concordato un periodo di riposo e di riflessione lontano dalla". Per oltre un mese il prete ha soggiornato in un monastero fuori Regione, lontano dai suoi amatini. Su di lui circolano voci su presunti comportamenti non consoni con l’abito talare tenuti dal sacerdote nei confronti di unana, se non su una relazione amorosa. La curia non ha diffuso informazioni sulin servizio del sacerdote ma da quello che si apprende ciò sarebbe avvenuto nel pieno esercizio delle sue funzioni presbiterali.