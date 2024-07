Referendum sull’autonomia differenziata Schlein a Perugia per lanciare la raccolta firme | Spacca in due il Paese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Parte da, alla presenza della segretaria nazionale Elly, ladel Partito democratico portata avanti nell'ambito del comitato promotore per l'abolizione della legge sull'autonomia. "E' bellissimo partire dacon la nuova sindaca Vittoria Ferdinandi, insieme a tante persone che sono venute qui per firmare contro una riforma sbagliata" ha commentato la segretaria del Pd,che ha poi sottolineato: “L'autonomiafatta dal governo Meloniin due il, aumenta le disuguaglianze che Sud e aree interne hanno già pagato troppo, ma è una riforma insensata anche per il Nord".