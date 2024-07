Raccolta grano quello aretino è di qualità Confagricoltura | Ma il prezzo penalizza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) AREZZO "La produzione disia duro che tenero, è stata buona in termini di rese, ma anche dal punto di vista qualitativo". Sono le parole del presidente diArezzo, Carlo Bartolini Baldelli (nella foto) mentre sono iniziate le operazioni didel. Secondo quanto riscontrato, i pesi specifici, salvo pochi casi, variano tra i 76 ed 82 e le rese per ettaro sono complessivamente buone. "Sembrava ci trovassimo di fronte ad una annata proficua anche sotto il profilo economico - spiega il presidente diArezzo - Come però già da troppi anni accade, la doccia fredda è arrivata sul. In particolare per iltenero, prezzi che si attestano poco sopra i 20 centesimi al chilo, hanno vanificato il risultato qualitativo e quantitativo ottenuto grazie anche alle buone pratiche messe in campo.