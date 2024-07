Napoli Spinazzola spiazza | A Siena parlavo in napoletano poi svela un retroscena su Juan Jesus

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Dopo la conferenza stampa di presentazione di qualche giorno fa, Leonardoha rilasciato altre dichiarazioni. Ildi Antonio Conte sta per terminare il ritiro di Dimaro. Nella serata di ieri, infatti, c’è stata anche la presentazione della squadra. Mentre nella giornata di oggi ci sarà l’ultima amichevole in programma in Trentino, ovvero quella contro il Mantova di Davide Possanzini. . Tra i giocatori più attesi della gara contro il Mantova bisogna sicuramente il neo arrivato Leonardo. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.: “Nel convitto disolo in