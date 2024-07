Livigno frana al Passo del Gallo | strada ancora chiusa lavori per la messa in sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Al momento non si saquando ladeldelriaprirà. Ieri sera e questa mattina sono proseguite le operazioni per sgomberare le gallerie interessate dalle frane che, scese prepotentemente nel primo pomeriggio di venerdì, hanno costretto le autorità a chiudere lache dava verso ildele poi in Svizzera (non ci sono problemi su Forcola e Foscagno). I Vigili del fuoco, insieme ad altri operatori, hanno lavorato incessantemente, in primis per scongiurare la presenza di qualcuno sotto il materiale franoso. Fortunatamente oggi si è avuta la conferma che nessuna persona è stata travolta dai sassi e dai detriti scesi venerdì in diversi punti del versante sinistro del Lago diin via della Val. E questa è la notizia più importante.