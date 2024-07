L’Italia è in pericolo interviene la NATO | questa è una data storica per il nostro Paese

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 20 luglio 2024) C’è aria di guerra in Europa e adesso lasi sta muovendo per garantire la sicurezza a tutti gli alleati, Italia compresa. Da quando è iniziato il conflitto in Ucraina abbiamo assistito a una escalation preoccupante e i popoli di tutta Europa temono un allargamento delle azioni belliche. Era dai tempi della “guerra fredda” che non si viveva un periodo così colmo di tensioni e timori e adesso molti cittadini europei si stanno chiedendo se la pace sia davvero finita. Lasta avviando un progetto per proteggeree gli altri Alleati – Ascoli.cityrumors.itTutte le parti coinvolte nelle recenti dinamiche conflittuali stanno dimostrando di non riuscire ad utilizzare la diplomazia per risolvere i problemi, tanto che c’è stato un riarmo generale di tutti i Paesi.