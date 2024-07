Limitazioni all’alcol nella zona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Domani, in occasione del concerto dei Rammstein, nel perimetro compreso fra via dell’Aeronautica, via Adua, via Vertoiba, via del Chionso, via Agosti, via Montagnani Marelli, piazzale Europa e piazzale Marconi, sarà in vigore un’ordinanza sindacale che prevede restrizioni sulla vendita e il consumo di alimenti e bevande. Il provvedimento - valido anche all’interno dell’area della Rcf Arena – prevede (dalle 00 di domani) fino alle 6 del 22 luglio, il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche con gradazione maggiore del 5 per cento per bar, pub, birrerie, ristoranti, per gli esercizi commerciali su aree private, per i circoli, per i chioschi e i punti di somministrazione di operatori commerciali su aree pubbliche o predisposti dagli organizzatori degli eventi.