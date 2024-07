La persona che mi piace non è un ragazzo 1 – Rock a 110 bpm

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 20 luglio 2024) Gli incontri inaspettati esistono, o certe volte non ci accorgiamo nemmeno di avere ciò che cerchiamo proprio davanti ai nostri occhi. Un esempio lampante di ciò è Lache minon è un, scritto e disegnato da Sumiko Arai e pubblicato da Edizioni Star Comics. Lache minon è un1 – Sumiko Arai; Edizioni Star Comics L’apparenza inganna Aya Osawa è una liceale che ama la musicaa differenza delle altre sue compagne di classe, una gyaru che si cura molto del suo aspetto e che da poco si è imbattuta in un “incontro inaspettato”, in un negozio di CD conosce un belmisterioso e che condivide i suoi stessi gusti musicali.