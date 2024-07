La baby gang dei treni Vittime spinte sui binari accerchiate e rapinate L’incubo catturato in video

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Sono immagini sconvolgenti, quelle riprese dalle telecamere disorveglianza della stazione ferroviaria di Lissone. Che immortalano unain azione, a suon di calci e pugni, non solo sulla banchina ma anche sui, pochi secondo dopo il transito di un treno in corsa. Sequenze che sconvolgono ancora ma, purtroppo, non sorprendono più. Perchè si tratta di “film“ con tante, troppe, repliche. Autori dell’agguato quattro minorenni, che sono stati arrestati, per la rapina avvenuta a marzo. Tra il 10 e il 15 luglio 2024, i carabinieri della Stazione di Lissone hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano a carico di quattro giovani tra i 15 e i 16 anni, residenti nei comuni di Lissone e Triuggio. Tutti ritenuti responsabili dei reati di rapina e lesioni personali in concorso.