In partenza Biancorossi da oggi in ritiro Ecco i convocati di Formisano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ultima giornata di allenamento a Pian di Massiano, ieri mattina, per il Perugia diin vista dellaper ildi Bagno di Romagna che durerà dieci giorni. Per la squadra attivazione generale, rondos (esercitazioni tecniche finalizzate al possesso palla, incentrate sui principali gesti tecnici come il passaggio e il controllo orientato), possesso palla dieci contro dieci e in chiusra una partita di quasi quaranta minuti sempre dieci contro dieci. Al termine della seduta di allenamento l’allenatore biancorosso ha stilato il gruppo dei calciatori che dalavoreranno in. Non ci sarà Damiano Cancellieri che metterà nero su bianco con l’Avellino, ci saranno, invece, l’ultimo arrivato in casa biancorossa, l’islandese Palsson e il centrocampista Squarzoni (2002) arrivato in prova.