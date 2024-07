Come finisce il film Indiana Jones e il tempio maledetto | l’ultima sfida del trio!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 20 luglio 2024) Nel finale die ilIndy, Willie e Short Round sconfiggono i Thuggee, recuperano le pietre di Sankara e liberano i bambini, riuscendo a sfuggire al tentativo di Mola Ram di annegarli. Mentre attraversano un ponte di corda sopra un fiume, Mola Ram tende loro un’altra imboscata. Per difendersi, Indy taglia il ponte in due, facendo cadere alcuni cultisti nelle acque sottostanti infestate dai coccodrilli. Nel caos che segue, Indy, Willie, Short Round e Mola Ram lottano per risalire il ponte rotto. Indy invoca il nome di Shiva, facendo bruciare le pietre nella sua borsa. Una delle pietre brucia Mola Ram, che cade nel fiume e viene divorato dai coccodrilli. I soldati dell’esercito indiano britannico arrivano e sconfiggono i restanti cultisti. Indy, Willie e Short Round tornano a Mayapore e consegnanopietra rimasta.