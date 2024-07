Casal di Principe evade dai domiciliari | 32enne arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato colto nella flagranza del reato di evasione dagli arrestiildidiche questa mattina è stato, in flagranza di reato, dai carabinieri della locale Stazione. I militari dell'Arma lo hanno fermato mentre rientrava presso la sua abitazione dove era stato posto agli arrestia seguito del giudizio per direttissima scaturito dell'arresto per detenzione ai fini di spaccio, avvenuto in Napoli Scampia l'8 luglio u.s. L'è stato posto nuovamente agli arrestiin attesa di rito direttissimo.