Bene anche il secondo test per la Fiorentina | poker alla Reggiana

(Di sabato 20 luglio 2024)4-0(3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Biraghi; Dodo, Bianco, Mandragora, Parisi; Brekalo, Sottil; Kean. Entrati: Martinelli, Christensen, Amatucci, Baroncelli, Comuzzo, Ikone, Caprini, Kouame, Fortini, Infantino, Kouadio, Krastev, Munteanu, Rubino. All.: Pdino.(4-2-3-1): Bardi; Libutti, Meroni, Stramaccioni, Urso; Reinhart, Kabashi; Vido, Vergara, Maggio; Gondo. Entrati: Sposito, Motta, Cavallini, Rozzio, Camara, Tessitori, Cigarini, D’Angelo, Fiamozzi, Okwonko, Nahounou, Pettinari, Sersanti, Meringolo. All.: Viali RETI: 8’pt Sottil, 14’pt Kean, 20’st e 31’st Kouame FIRENZE – Seconda amichevole esuccesso per ladopo la sfida in famiglia con la Primavera. La ‘vittima’ al Viola Park è la Reggina dell’ex Viali, battuta con due gol per tempo.