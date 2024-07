Abiteranno insieme Disabili pronte le casine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Inizieranno ad ospitare residenti a settembre con i primi insediamenti nei quattro appartamenti smart dell’immobile di edilizia residenziale sociale di via Parini 15, zona Fiorita, pronti per essere abitati da adulti contà presi in carico dai Servizi sociali dell’Unione dei comuni Valle del Savio, per i quali sono state avviate azioni previste dalle progettazioni del Pnrr relative ai ‘Percorsi di autonomia per persone contà’. Ieri mattina gli appartamenti (ciascuno può ospitare quattro persone) nuovi di fresco, arredati e domotizzati sono stati svelati da una comitiva capeggiata dall’assessora ai servizi sociali Carmelina Labruzzo. "Siamo felici che siano pronti - ha detto -. Il diritto di autodeterminarsi si realizza anche attraverso l’autonomia abitativa".