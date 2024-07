A che ora Berrettini-Halys finale ATP Gstaad | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Matteoaffronterà Quentinnelladel torneo ATP 250 di. L’appuntamento è per domenica 21 luglio (ore 11.30), quando il tennista italiano incrocerà il francese per cercare di conquistare il secondo trofeo stagionale dopo il sigillo di Marrakech. Il romano ha surclassato il greco Stefanos Tsitsipas in due set, sfatando il tabù greco dopo aver perso tutti i precedenti e meritandosi il diritto di disputare l’atto conclusivo sulla terra rossa svizzera. Matteopunta a scalare ulteriormente il ranking ATP e partirà con i favori del pronostico contro un avversario proveniente dalle qualificazioni e che ha saputo avere la meglio su Gasqut, Klein, Heide e Struff negli ultimi giorni. L’attuale numero 82 del mondo (ma già diventato numero 58 virtualmente) incrocerà il 27enne, attuale numero 192 del ranking ATP.