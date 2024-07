Trenta donne che hanno fatto grande la Tv su RaiPlay il programma ’30X70?

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) –per celebrare i settant’anni della Rai.professioniste checontribuito con il loro lavoro, davanti e dietro la telecamera, a rendere unica la Tv pubblica. Le loro storie sono raccontate in “30×70. Se dico donna”,scritto da Anna Bisogno, Lorenza Fruci e Luca Rea che ne è anche il regista, e condotto da Francesca Barolini, in onda su, dal 3 settembre all’8 ottobre, in sei boxset da cinque episodi a settimana. Il– una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali e Rai Teche – è una delle novità, contenute nell’offerta Rai 2024-2025, presentata oggi a Napoli.ritratti dichelasciato un segno,superato uno stereotipo,rappresentato una novità o una discontinuità. Da Mina a Raffaella Carrà, Franca Valeri, ma anche Claudia Vinciguerra, Tilde Capomazza, Suor Paola, per citarne alcune.