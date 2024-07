Traffico Roma del 19-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Luceverdedalla redazione bravi rallentamenti sul raccordo anulare perintenso tra ladi nella coppia nelle due carreggiate file sul tratto Urbano della A24-teramo anche qui perintenso tra Portonaccio verso la tangenziale est per un incidente possibili rallentamenti in via della Bufalotta da via Franco simongini e via di Casal Boccone nei due sensi di marcia possibili disagi per lavori in corso di Francia tra via di Vigna Stelluti in via Flaminia In entrambe le direzioni lavori in corso anche sulla via Pontina con code da Castelno a Pomezia in direzione Latina per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ