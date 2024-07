Sono indagato per le proteste contro la censura Rai del genocidio a Gaza | siamo un Paese sottosopra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024)tra i 18 attivisti solidali con la Palestina indagati per i fatti del 13 febbraio 2024, quando davanti agli studi della Rai di Napoli le forze di polizia caricarono a più riprese i manifestanti che protestavanoladella tv pubblica, costringendo più d’uno a ricorrere alle cure ospedaliere. In quattrooggetto di misure cautelari: obbligo di firma trisettimanale. Le accusedi resistenza e lesioni. Addirittura la pm aveva chiesto il divieto di dimora nella Regione Campania per tutti i 18 indagati. È il segno di un“patas arriba”, come avrebbe scritto Eduardo Galeano. Un”, in cui se denunci ilisraeliano in Palestina rischie misure repressive; se invece ne sei complice sei libero di agire indisturbato. Proviamo a rimetterlo sui piedi.