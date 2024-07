Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 08:30 Uno Mattina Weekly 09:00 Tg1 (4’) 09:30 Tg1 Lis (3’) 10:40 Vista mare Conduce Federico Quaranta. Con la partecipazione di Diletta Acanfora Regia di Gabriele Tringali 11:25 Linea Verde Illumina (Benessere Estate – Il meglio d delle h.10:30 non andrà in onda) RAI 2 07:00 Piloti 10:50 Gli imperdibili RAI 3 15:00 Gli imperdibili 15:05 Film Divorzio all’italiana 16:55(anziché 17:05) Eccellenze Italiane 17:55 La Confessione (Geo Documentario delle h. 16:50 non andrà in onda) 01:15 (anziché 01:25) La settima vittima 02:25 Schiava del male 03:55 Woman on the beach (La donna della spiaggia) L'articolo Rai:tv diproviene da Daily Show Magazine.