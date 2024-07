Musart Festival arrivano Loreena Mckennitt e Il Volo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Firenze, 19 luglio 2024 - L’artista che ha saputo reinventare la tradizione celtica,, e il “pop lirico” del trio italiano più famoso al mondo, Il. Continuano i grandi concerti delFirenze al Parco Mediceo di Pratolino: domenica 21 luglio spazio ae al suo “The Mask and Mirror - 30th Anniversary Tour”. Canadese d’anagrafe, sangue irlandese nelle vene,celebra il trentennale di uno dei suoi album più acclamati, “The Mask and Mirror”. Un disco intriso di atmosfere celtiche, spagnole e marocchine, straordinaria prova di contaminazione tra culture diverse. Il concerto sarà in due set: nella prima parteproporrà le canzoni di “The Mask and Mirror”, a seguire i brani più amati della sua carriera, compresa “Dante’s Prayer”, in omaggio alla città di Firenze.