Migranti a bordo della nave Life Support di Emergency | Facciamo quello che gli Stati europei non fanno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Laè ormeggiata al porto di Civitavecchia. Ha appena salvato 178 persone nel Mediterraneo centrale ma è già pronta per ripartire per la sua ventiduesima missione. Da quando ha iniziato la sua attività nel dicembre 2022, laumanitaria diha recuperato 1856 persone. “Noiche glinon– racconta a ilfattoquotidiano.it l’advocacy managerong Francesca Bocchini – Non è possibile voltarsi indietro e far finta di non vedere gli oltre 800 morti che ci sononel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2024”. Una media di cinque al giorno. E se si allarga lo sguardo agli ultimi dieci anni il numero dei decessi supera i 29mila. “Il vuoto lasciato dalla chiusura di Mare Nostrum non è mai stato colmato” prosegue Bocchini. E la tendenza consolidata degliè quella di “esternalizzare” le frontiere.