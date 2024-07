Manovra 2025 al via i lavori | resta il cuneo fiscale probabile taglio per le pensioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il discorso di ieri alla Camera di Giancarlo Giorgetti apre i lavoro per la, che sarà approvato dal Consiglio dei ministri entro il 20 settembre e votato in Parlamento entro la fine dell’anno. Un lavoro non semplice, come afferma lo stesso ministro, che ha rassicurato i partiti sul coinvolgimento del Parlamento ma ribadendo che le possibilità di aumentare la spesa sono limitate. Dalleal fisco, ecco tutte le misure confermate e quelle a rischio. Attenzione alla procedura per deficit dell’Ude Una delle questioni che saranno centrali nellasaranno le nuove regole Ue sulle procedure nazionali di bilancio, con il Governo che dovrà stare attento ad attenersi a certi livelli di spesa, alla luce anche della procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il 19 giugno 2024 ha segnato l’avvio ufficiale della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia.