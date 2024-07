Maneskin separati in casa scioglimento dietro l' angolo dopo lo strappo di Damiano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sono sul tetto del mondo. Osannati e richiesti ovunque. Hanno suonato sullo stesso palco dei Rolling Stones, tenendo testa a Sua Maestà Mick Jagger. Eppure sui social scoppia la bufera. I fan sono in ansia. Che sta succedendo ai Måneskin? I quattro rocker romani in questi giorni sono in tournée attraverso l'Europa. Sul web si fanno vedere mentre ridono e scherzano insieme ma c'è qualcosa che serpeggia sotto traccia. Da mesi.David si è trasferito in California per seguire la sua nuova fiamma Dove Cameron. Da settimane, però, tacciono i suoi social. L'ultima apparizione risale al 25 giugno quando si è mostrato come testimonial Diesel. Ma non è tutto. Non è chiaro cosa gli frulli per la testa: di certo c'è un nuovo progetto solista annunciato ma non ancora pubblicato. Eppure ne ha parlato anche nel video podcast «The Allison Hagendorf Show».