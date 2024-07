Malore in piscina al campo estivo Elisa muore a 13 anni | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 19 luglio 2024)inal. Una vera e propria tragedia colpisce un’intera famiglia. Una ragazzina di 13è morta a causa di unaccusato indurante il. La sua famiglia è letteralmente scossa. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. (Continua) Leggi anche: Tragedia inun bambino di 6sotto gli occhi dei genitori Leggi anche: Malori improvvisi in, dramma per 25 persone: arrivano le ambulanzeinala 13Mercoledì scorso la 13enne aveva accusato uninalparrocchiale del comune nella quale era originaria. La ragazzina si era tuffata in acqua e poco dopo non è più riemersa. Il bagnino si è lanciato per soccorrerla, le ha praticato un massaggio cardiaco e poi ha cercato di rianimarla con un defibrillatore.