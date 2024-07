Il bimbo più veloce dell’estate? Kids Summer Sprint fa tappa in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bambini e bambine protagonisti di una giornata di sport a due passi dal mare. Arriva a Civitanova l’evento, in programma per sabato 27 al largo Coltorti, dietro alla biblioteca comunale. È organizzato dalla società podistica Atletica Civitanova e dalla locale sezione dell’Avis. È la prima volta che Civitanova ospita la, una delle quattro organizzate nelle Marche, lungo la fascia costiera. Ieri, a palazzo Sforza, la presentazione del programma. C’erano Sergio Bambozzi, presidente dell’Atletica Civitanova, Chiara Cesaretti e Gabriella Catini, rispettivamente presidente e segretaria di Avis Civitanova, il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi e l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi. "Come Atletica Civitanova volevamo provare a organizzare qualcosa per l’estate pensato per i bambini – ha detto Bambozzi –.