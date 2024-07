Grattacieli fantasma scatta un’altra inchiesta a Milano | sequestrate le tre Torri Lac

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Mentre la politica si arrovella su come “condonare” i presunti abusi edilizi dei(oltre 150 cantieri, sui quali indaga la Procura di) con un colpo di spugna degno del miglior Berlusconi, una nuovascoperchiabrutta storia dell’Urbanistica milanese. Ieri infatti sonoti i sigilli per il cantiere “Residenze LAC” di via Carcano 5, adiacente al Parco delle Cave, un’area che per il Pgt è di “interesse ecologico e preordinata alla realizzazione di interventi naturalistici a tutela degli elementi rilevanti del paesaggio e dell’ambiente, nonché alla riqualificazione di elementi fitologici e di spazi aperti permeabili”, come nota il procuratore Marcello Viola. Indagato l’assessore all’Urbanistica di Torino In tutto sono otto gli indagati a vario titolo per abuso edilizio, lottizzazione abusiva, falso e abuso d’ufficio.