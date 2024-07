Con Italo la solidarietà non va mai in vacanza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Per l'estatelancia una serie di iniziative di volontariato: grazie al finanziamento del Bando Conciliamo del Dipartimento per le politiche della famiglia e alla collaborazione con importanti organizzazioni come Banco Alimentare, Isola della Sostenibilità, Empethy, Salva Mamme e Croce Rossa Italiana, è stato possibile organizzare una serie di iniziative per coinvolgere direttamente tutto il team aziendale durante le giornate lavorative. Momenti dedicati al volontariato in diversi ambiti: raccolta di cibo, giocattoli e vestiario da donare a enti caritatevoli, supporto in canile e donazione del sangue. Oggi, presso l'headquarter di Roma,lancia la giornata dedicata alla donazione del sangue, organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.