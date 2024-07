Chi siamo e da dove veniamo La genesi dei cognomi più diffusi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Daniele Mannocchi VIAREGGIO "Chi fuor li maggior tui?". Quando Dante, nel sesto cerchio dell’Inferno, viene spinto da Virgilio di fronte a Farinata degli Uberti, il dannato, senza neppure salutarlo, chiede subito lumi sugli antenati del poeta. D’altronde parliamo di due fiorentini, espressione di una terra, la Toscana, in cui l’importanza delle radici – e figurativamente del campanile – sopravvive ancora oggi. Benché il suo sviluppo sia più recente, il discorso vale anche per Viareggio: in certi ambienti, si ha piena cittadinanza solo se si è nati al Tabaracci, per l’occasione con una ’r’ sola. E, dall’alto dello status acquisito negli ultimi due secoli, si guarda con una certa sufficienza a chi viene dal "contado" o, Dio ce ne scampi, dall’arcinemica Lucca.