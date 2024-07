Caso Dengue sospetto a Marina Stanotte la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Segnalato undiin una persona che al rientro da un viaggio in area tropicale ha soggiornato nell’area limitrofa a via Covetta all’altezza dei campi sportivi, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, è stata emessa una apposita ordinanza per poter effettuare gli interventi necessari a ridurre la presenza di zanzare nella zona interessata. La febbreè una malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre, con un fastidioso sviluppo sintomatologico. L’intervento, che prevede ladell’area interessata con insetticidi, si terrà dalle stasera dalle 23.59 alle 3 di domani.