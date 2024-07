Aquile in ritiro 27 i giocatori convocati In arrivo anche Pio Esposito Sarr e Bertinato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nel primo pomeriggio di ieri, la truppa aquilotta è partita alla volta deldi Santa Cristina in Val Gardena. Ventisette i, che saliranno a 31 nei prossimi giorni: i portieri Mosti e Mascardi; i difensori Mateju, Wisniewski, Hristov, Bertola, Benvenuto, Aurelio, Giorgeschi, Vignali, Muhl, Reca, Bastoni; i centrocampisti Bandinelli, Cassata, Nagy, Salvatore, Pietra, Corradini; gli attaccanti Candelari, Di Serio, Falcinelli, Elia, Antonucci, Soleri, Verde e Krollis. Alla lista si aggiungeranno Pio, in prestito secco dall’Inter, alle prese ieri con le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto, e il portiere Mouhamadou Fallou Mbacke, in prestito con obbligo di riscatto dalla Cremonese, pronto oggi a sostenere i test fisici e ad apporre la firma pre-ufficializzazione.