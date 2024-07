AJ Styles | Tutti usiamo le mosse di qualcun altro La reputo una forma di rispetto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dynamite 250 ci ha mostrato un match di altissimo livello tra Will Ospreay e MJF. Maxwell ha vinto la contesa e conseguentemente conquistato il titolo International della compagnia. Durante il match i due hanno effettuato diverse manovre spettacolari, ma a balzare all’occhio come spesso capita nei match con Ospreay, sono state le sueClash. Proprio in merito a tale manovra, il web si è espresso con molti fan in disappunto per la scelta di Will di utilizzare così frequentemente una finisher appartenente a ben altra persona, ovvero AJ. Il “Phenomenal One” non ha perso tempo e ha quindi pubblicato un suo commento attraverso X per rasserenarei fan. “Perché pensate possa darmi fastidio il fatto cheo usi una mia mossa? E’ wrestling,lo facciamo. Penso non sia nulla di più che unadi apprezzamento.