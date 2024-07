Aids paziente libero dall’Hiv dopo il trapianto di staminali | è il settimo caso al mondo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Unaffetto dacurato a Berlino sarebbe guarito: da cinque anni il virus dell’Hiv non è più rilevabile, nonostante abbia interrotto l’assunzione degli antivirali nel 2018 e ora si attende la dichiarazione ufficiale di guarigione completa. Si tratterebbe delal. A diffondere la notizia è stata la Charité – Universitätsmedizin Berlin, la struttura ospedaliera tedesca che ha in cura ile che ebbe in cura anche Timothy Ray Brown, passato alle cronache come “ildi Berlino”, ovvero la prima persona ala essere guarita, grazie a undi cellule. Anche il nuovoè stato trattato con le, così come gli altri cinque per i quali si è registrata la guarigione, sebbene per l’ultima in lista il follow-up sia ancora breve.