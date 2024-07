Adidas toglie Bella Hadid dalla pubblicità sulle scarpe ispirate a Monaco ’72 la protesta di Israele dopo le frasi della modella su Gaza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 luglio 2024) La monon comparirà più nella campagna pubblicitaria diper il lancio di un paio dida ginnastica in ricordo delle Olimpiadi didi Baviera del 1972, durante le quali si consumò un sanguinoso attacco che uccise 11 atleti israeliani, 5 terroristi e un poliziotto tedesco., che ha origini palestinesi, ha criticato più volte il governo dello Stato Ebraico e ha partecipato a diverse manifestazioni per chiedere il cessate il fuoco a. Uno dei primi a criticare la scelta didi affidarsi a lei per la campagna pubblicitaria è stato Ron Prosor, ambasciatore israeliano a Berlino, che alla tv tedesca ha dichiarato: «Indovina chi è il voltocampagna?, una modi origine palestinese che ha l’abitudine di diffondere l’antisemitismo e incitare alla violenza contro israeliani ed ebrei».