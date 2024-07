Veneto morta bimba dimenticata in auto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 luglio 2024) 17.32 Una bambina di un anno èdopo essere rimasta chiusa insotto il sole per alcune ore. Stando ad una prima ricostruzione, la piccola, per un tragico errore, sarebbe statain macchina dal padre Quando l'uomo è tornato dove aveva parcheggiato, a Marcon (Venezia), si è reso conto della tragedia, ed ha chiamato i soccorsi. L'ambulanza del 118è arrivata in pochi minuti, ma per la, portata al pronto soccorso, non c'è stato più nulla da fare. L'Usl 3 sta assistendo psicologicamente i genitori.