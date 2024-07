Traffico Roma del 18-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare si rallenta lungo la carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Ardeatina in via del Muro Torto la polizia locale Segnalarallentato per incidente in prossimitĂ del cavalcavia di Villa Borghese in direzione Piazza Fiume ricordiamo che sulla tangenziale est fino al 26 luglio rimane chiusa la rampa da via Prenestina per il si sulla tangenziale mentre è riaperta l’uscita a Casilina Pigneto in direzione del Foro Italico alla Garbatella per lavori al manto stradale in via Vittorio Cuniberti strada chiusa da piazza Edoardo masdea a via Francesco passino E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ