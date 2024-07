Traffico Roma del 18-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è in corso lo sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico indetto dai sindacati CGIL CISL UIL UGL e faisa Cisal Al momento sono chiuse le linee B e C la metropolitana chiusa anche la ferrovia termini Centocelle e attiva invece la linea della metrocon riduzioni di corse la protesta lo ricordiamo prosegue fino alle 12:30 possibili ripercussioni anche per le attività al pubblico diservizi per la mobilità in particolare lo sportello al pubblico potrà essere chiuso a partire dalle 13 mentre il conto assente 0657003 potrebbe essere non funzionante a partire dalle 15 tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale Ale sul sitomobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità