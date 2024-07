Tomori avvisa l’Inter | Scudetto? I tifosi lo vogliono ma anche noi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024), difensore del Milan, lancia messaggi di sfida nei confronti delcampione uscente. L’inglese punta allo– Fikayosogna locol Milan, richiesta che arriva direttamente dairossoneri. Lo scorso anno, il Diavolo non ci è andato nemmeno vicino, visti i 19 punti di distacco lasciati dal. Unoquello dei cugini nerazzurri stravinto e dominato, con tanto di alzata in faccia nella notte del 22 aprile al derby di Milano per 2-1. Derby in cui lo stessosegnò il gol che illusorio per riaprire la partita. Ora il difensore inglese non nasconde le ambizioni del Milan e si esprime così sulla voglia titolo: «Lo vogliamonoi, questo è bello, non solo per imaper noi. Abbiamo tantichestare vicino a noi».