Thiago Motta alla Juventus | ambizioni e nuove prospettive

(Di giovedì 18 luglio 2024)è il nuovo allenatore della(e ciò era noto) ma la sua presentazione ufficiale è avvenuta formalmente il 18 luglio in una conferenza stampa a Torino. Tifosi e appassionati di calcio sono curiosi di vedere quale impatto avrà l’ex calciatore brasiliano sulla squadra bianconera. La sua nomina segna l’inizio di una nuova era per la, caratterizzata da ambizione, rinnovamento e una forte volontà di successo. La presentazione Durante la conferenza stampa di presentazione,ha delineato le sue intenzioni e obiettivi per la. Ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano, dell’ambizione e della creazione di un ciclo vincente. “Sono qui per aprire un nuovo ciclo“, ha dichiarato. “Voglio una squadra orgogliosa e pronta a competere al massimo livello in ogni competizione“.