Screening per la prevenzione della retinopatia diabetica | parte la campagna in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Milano, 18 luglio 2024 – Inladi. Lo ha deciso la giunta regionale che ha approvato una delibera, su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Losarà effettuato in collaborazione con gli specialisti dell'Asst Fatebenefratelli Sacco a partire dal 2 settembre e si concluderà, dopo sei mesi, il 28 febbraio 2025. La platea La prima fase del progetto vedrà il coinvolgimento di tutti i soggetti diabetici che effettuano una visita diabetologica presso le strutture ospedaliere e territoriali di Asst Fatebenefratelli Sacco nel periodo, non affetti dae che non abbiano effettuato una visita oculistica/fundus oculi nell'ultimo anno. L'obiettivo è fissato a 3.000in un semestre.